В Центре Гамалеи объяснили задержку с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе

Европейский союз не торопится допускать на свой рынок российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V» из-за опасений конкуренции, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

По словам Гинцбурга, Евросоюз опасается высоких потребительских свойств российского препарата, благодаря которым он может «немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя».

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Европейский союз прекратить недопустимые лживые высказывания о российской вакцине.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».