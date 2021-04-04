Эпидемиолог сообщил о четвертой волне коронавируса в США

В США началась четвертая волна коронавируса, заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм. Об этом пишет Fox News.

«Я считаю, что да», — ответил он на вопрос, считает ли он, что в стране началась четвертая волна коронавируса.

Остерхолм подчеркнул, что «в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии». В то же время эпидемиолог считает хорошей новостью, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против британского штамма.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 30 681 592 человека, умерли 554 813 пациента. 3 апреля подтвердились 62 тысячи новых заражений.

Ранее в США за сутки сделали больше четырех миллионов прививок от коронавируса, что стало рекордом. Также директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что США не нуждаются в вакцине AstraZeneca.