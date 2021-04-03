Антитела после «ЭпиВакКороны» выявляются не всеми тестами

Не все тест-системы способны выявлять антитела к коронавирусу, образовавшиеся после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство поясняет, что для вакцинации пептидными антигенами, к которым относится «ЭпиВакКорона», характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. При этом большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител, их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, которые формируются после прививки вакциной «ЭпиВакКорона»

«Для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы <...> Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», – отмечает ведомство.

Ранее издание РБК сообщило, что почти 7 млн россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса нового типа.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».