Вильфанд назвал регионы, где ожидаются температурные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири в ближайшие дни ожидаются отклонения от климатической нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить об аномалиях, то это означает, что в течение пятидневки наиболее высокое отклонение по сравнению с нормой - в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде температура на 8-10 градусов выше нормы… Очень тепло», — сказал Вильфанд.

По его словам, на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в Европейской России в ближайшие пять дней будет теплеть. По его словам, к 6 апреля температура в Центральной России вырастет до 13 градусов, в Краснодарском крае будет около 15.

До этого Вильфанд заявил, что в центре Европейской России в выходные ожидаются весенние заморозки.