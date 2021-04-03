Два человека скончались во Франции после использования вакцины AstraZeneca

Во Франции два человека скончались из-за тромбоза после применения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств.

Отмечается, что с 19 по 25 марта в стране выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились смертью.

Согласно сообшению, речь идет об «атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции».

Ранее в Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca. Об этом сообщило управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.