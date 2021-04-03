В США назвали подозреваемого в нападении у Капитолия

В США жителя штата Индиана Ноа Грина считают виновником нападения у зданий Конгресса США. Как сообщает телеканал MSNBC, подозреваемый может разделять цели движения «Нация ислама».

Согласно сообщению, Грину было 25 лет. На своей странице в Facebook он якобы выражал поддержку движению «Нация ислама».

Ранее мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов. Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.

Ранее глава полиции Вашингтона заявил, что инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом