В Панаме зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

В Республике Панама зарегистрировали и разрешили использовать в экстренных случаях российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

»РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Панама. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры», - заявили в фонде.

Таким образом, «Спутник V» вышла на второе место по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

«Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину «Спутник V» обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. «Спутник V» признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Латинской Америке, где находится Панама, российскую вакцину применяют в Аргентине, Боливии, Никарагуа, Мексике, Гондурасе, Венесуэле и Парагвае.

Ранее Гинцбург рассказал о титре антител через год после вакцинации «Спутником V».