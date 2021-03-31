Китай высоко оценил работу экспертов в Ухане, исследовавших происхождение COVID-19

Китай высоко оценил работу китайских ученых и экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайском Ухане, которые пытались установить происхождение коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании», — говорится в заявлении.

В документе также призвали проводить исследования коронавируса во многих странах и регионах мира, в связи с тем, что изучение источников происхождения этого вируса является научной проблемой.

При этом в китайском МИД подчеркнули, политизация данного вопроса лишь значительно затруднит глобальное сотрудничество в области определения источников происхождения инфекции, будет препятствовать глобальным усилиям в борьбе с пандемией, приведет к еще большему числу смертельных исходов среди людей.

В ведомстве отметили, что это противоречит стремлению международного сообщества объединиться против эпидемии.

В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае около месяца, чтобы установить происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего были выдвинуты гипотезы.

Во вторник, 30 марта, специалисты ВОЗ после поездки в китайский Ухань опубликовали итоговый доклад, в котором заявили, что версия лабораторного происхождения коронавируса нового типа маловероятна, «наиболее вероятной» версией происхождения коронавируса нового типа они назвали переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.