Под Новосибирском задержали продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию

В Новосибирской области сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали группу лиц, которые продавали мигрантам поддельные справки о коронавирусе для въезда на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ФСБ РФ.

Отмечается, что у подозреваемых изъяли более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, рубли и иностранную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также у них обнаружили клиентскую базу иностранцев, которые намеревались приобрести предложенные фиктивные документы.

Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции (ст. 322-1 УК РФ).

Ранее жителя Москвы задержали за продажу поддельных справок о вакцинации против COVID-19. Сообщалось, что мужчина выставлял в интернете объявление о продаже фиктивных документов. Справки стоили от 4 до 5 тыс. рублей. Купить их можно было, переведя средства на банковскую карту.