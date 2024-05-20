Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущий украинский баскетболист был задержан при попытке незаконно покинуть Украину

Баскетболист Заплотинский попытался незаконно покинуть Украину и был мобилизован

close
100%
ВК «Киев-Баскет»

Ведущий баскетболист клуба «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации СМИ, инцидент произошел 12 мая. Заплотинский входил в состав группы, которая пыталась незаконно пересечь границу в районе Буковины, граничащем с Румынией. Однако сделать этого не удалось. Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что после задержания спортсмена мобилизовали.

«Был задержан пограничной службой. Потом знакомство с территориальным центром комплектования (ТЦК) и переезд в учебный центр Десантно-штурмовых войск (ДШВ)», — заявил он.

Заплотинский по итогам завершившегося сезона-2023/24 вместе с «Киев-Баскет» завоевал бронзовые медали национального чемпионата Украины. Также спортсмен был признан лучшим защитником завершившегося сезона.

С начала специальной военной операции на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

Ранее на Украине освободили от мобилизации футболистов пяти клубов.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами