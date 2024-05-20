Ведущий украинский баскетболист был задержан при попытке незаконно покинуть Украину

Ведущий баскетболист клуба «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации СМИ, инцидент произошел 12 мая. Заплотинский входил в состав группы, которая пыталась незаконно пересечь границу в районе Буковины, граничащем с Румынией. Однако сделать этого не удалось. Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что после задержания спортсмена мобилизовали.

«Был задержан пограничной службой. Потом знакомство с территориальным центром комплектования (ТЦК) и переезд в учебный центр Десантно-штурмовых войск (ДШВ)», — заявил он.

Заплотинский по итогам завершившегося сезона-2023/24 вместе с «Киев-Баскет» завоевал бронзовые медали национального чемпионата Украины. Также спортсмен был признан лучшим защитником завершившегося сезона.

С начала специальной военной операции на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

Ранее на Украине освободили от мобилизации футболистов пяти клубов.