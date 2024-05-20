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В КПРФ сообщили, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде

Врио главы Вологодской области поддержал установку памятника Сталину в Вологде

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов счел полезной инициативу об установке в Вологде памятника Иосифу Сталину. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат заксобрания региона от КПРФ Александр Морозов.

«Врио губернатора Г.Ю. Филимонов в целом принял наши аргументы, признав инициативу полезной и своевременной, дал своим подчиненным соответствующие поручения», — написал Морозов.

Он добавил, что надеется на появление бюста на территории музея «Вологодская ссылка» на ул. М. Ульяновой, 33 к 9 мая 2025 года. Именно в этом здании Сталин отбывал ссылку в 1910-1911 годах. До 1956 года здесь находился памятник руководителю СССР в полный рост, который пропал с началом хрущевской «оттепели».

В феврале мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил с юбилеем депутата горсовета коммуниста Леонида Буракова и заявил, что дал распоряжение выбрать место в городе для памятника Сталину. Позднее градоначальник уточнил, что экспозиция будет посвящена не конкретно советскому лидеру, а людям эпохи СССР.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках.

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