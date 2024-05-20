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Создан новый препарат, улучшающий контроль над аппетитом в мозге

Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге

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Ученые из Копенгагенского университета в Дании разработали препарат для похудения на основе гормона GLP-1, который улучшает контроль над аппетитом путем воздействия на определенные области головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В рецептуре нового лекарства используется гормон GLP-1 (глюкагоноподобный пептид, вырабатываемый в кишечнике и высвобождающийся в ответ на поступление пищи). Существует множество лекарств (таких как «Оземпик»), использующих способность GLP-1 подавлять чувство голода и снижать уровень сахара в крови. Разработка ученых предполагает применение этого гормона не отдельно, а в комплексе со специальными молекулами, модулирующими нейропластичность мозга.

В состав нового препарата GLP-1 входит в качестве «агента доставки» специальных соединений, блокирующих рецепторный белок (называемый NMDA-рецептором), который играет ключевую роль в долгосрочных изменениях связей в мозге. Препараты, нацеленные на этот рецептор, могут укреплять или ослаблять определенные нейронные связи. По словам ученых, с помощью GLP-1 молекул-блокаторов можно воздействовать на области мозга, ответственные за формирование аппетита, тем самым снижая тягу к пище и помогая снижать вес.

Разработку уже протестировали на лабораторных мышах. Результаты показали, что в некоторых случаях при приеме комбинированного препарата грызуны теряли в два раза больше веса, чем животные, получавшие только GLP-1.

По словам ученых, это инновационное лекарство может послужить мощной альтернативой уже существующим методам терапии ожирения с меньшим количеством побочных эффектов. Сейчас исследователи готовятся к тестированию препарата на людях в ходе клинических испытаний.

Ранее ученые заявили о прорыве в лечении деменции и гидроцефалии.

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