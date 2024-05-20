Названы домашние животные, которые могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита

Маркеры крысиного вируса гепатита Е, относящегося к роду Rocahepevirus семейства Hepeviridae, были ранее, помимо крыс, выявлены у домашних собак и кошек в Гонконге. Об этом «Газете.Ru» рассказал вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Совсем недавно учеными-вирусологами в Гонконге антитела к крысиному вирусу гепатита Е были найдены у кошек и собак. Живого вируса у них, правда, пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения этого вируса на людей через данных домашних животных. Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах, включая Россию», – отметил академик.

Впервые вирус гепатита Е крыс у человека был выявлен у пациента, перенесшего трансплантацию печени.

«Это вполне объяснимо, потому что после такой операции пациенты употребляют препараты, которые подавляют иммунитет, чтобы не было отторжения пересаженного органа. Вирус также может поражать зараженных ВИЧ лиц с гораздо большей вероятностью, чем здоровых людей. Дело в том, что эти лица часто уже имеют ослабленный иммунитет и представляют собой ту категорию людей, в которых вирус может пройти адаптацию уже к здоровым людям. Такие пациенты гораздо легче заражаются почти любым патогеном», – рассказал Нетесов.

По словам академика, пока нет точных данных о том, насколько вирус крысиного гепатита Е распространен в разных странах, однако, по мнению вирусолога, с большей долей вероятности он будет присутствовать у трех ниже перечисленных групп людей.

«Это люди с пересаженными органами, инфицированные ВИЧ и гомосексуалисты. Последние входят в группу риска, так как практикуют нетрадиционные сексуальные практики, которые сопряжены с гораздо большим травматизмом и приводят к снижению иммунитета», – отметил специалист.

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