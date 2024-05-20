Премьер Эстонии заявила, что не все на Западе хотят победы Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила беспокойство по поводу того, что не все союзники Украины хотят добиться победы в конфликте с Россией. Ее слова приводит Financial Times.

Каллас указала на тот факт, что ряд стран, как Эстония, хотят победы Украины, в то время как другие желают, чтобы республика не проиграла.

«А если у вас нет цели, у вас нет стратегии. У вас нет тактики, как достичь этой цели. И это то, что меня беспокоит», — сказала она.

Премьер Эстонии подчеркнула, что заявления о необходимости не допустить проигрыша Украины и высказывания о полной победе Киева не являются одинаковыми.

До этого она заявила, что поддержке Украины мешают различные страхи в виде рисков ядерной войны, эскалации конфликта и миграции. По ее словам, странам Запада следует действовать решительно и избежать попадания «в ловушку страха».

Каллас также высказывала точку зрения, что обучение инструкторами НАТО украинских солдат на территории Украины не приведет к эскалации конфликта.

Ранее в Британии указали на раздражение Запада прорывом ВС РФ на Украине.