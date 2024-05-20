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Россия следит за ядерным полигоном в Неваде после испытаний США

Рябков заявил, что Россия наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в Неваде

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Россия наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в американском штате Невада. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все публичные сигналы от администрации США по этой теме в МИД РФ фиксируют и отслеживают.

Ядерный полигон в Неваде является крупнейшим в США. Первый взрыв там был в начале 1951 года. Территория полигона составляет около 3500 км², на нем было осуществлено 928 ядерных взрывов.

17 мая национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США сообщило, что 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе были проведены субкритические испытания в подземной лаборатории. Эксперимент предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

В апреле сообщалось, что Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний.

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