Россия следит за ядерным полигоном в Неваде после испытаний США

Россия наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в американском штате Невада. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все публичные сигналы от администрации США по этой теме в МИД РФ фиксируют и отслеживают.

Ядерный полигон в Неваде является крупнейшим в США. Первый взрыв там был в начале 1951 года. Территория полигона составляет около 3500 км², на нем было осуществлено 928 ядерных взрывов.

17 мая национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США сообщило, что 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе были проведены субкритические испытания в подземной лаборатории. Эксперимент предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

В апреле сообщалось, что Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.