Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили приравнять диаспоры к иноагентам

В Госдуме предложили запретить иностранное финансирование этнических объединений

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил принять законопроект, который запретит иностранное финансирование этнических объединений (они носят неофициальное название «диаспоры». — Прим. ред.) внутри России. Об этом сообщает RTVI.

«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам», — уточнил парламентарий.

Документ предполагает перерегистрацию всех национально-этнических автономий в национально-культурные объединения — по одному на муниципалитет, регион и страну. Внести законопроект могут до конца мая.

Матвеев уточнил, что ликвидировать так называемые диаспоры в России не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве.

2 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что нужны цифровые электронные базы биометрических данных, существующих уже недостаточно для курирования рисков или рецидивов незаконной миграции. Путин поручил МВД и другим правоохранительным органам совместно с правительством позаботиться о смене подходов к миграционной политике.

Ранее бывшего сотрудника миграционного управления полиции Москвы задержали за получение крупной взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами