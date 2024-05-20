В России предложили приравнять диаспоры к иноагентам

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил принять законопроект, который запретит иностранное финансирование этнических объединений (они носят неофициальное название «диаспоры». — Прим. ред.) внутри России. Об этом сообщает RTVI.

«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам», — уточнил парламентарий.

Документ предполагает перерегистрацию всех национально-этнических автономий в национально-культурные объединения — по одному на муниципалитет, регион и страну. Внести законопроект могут до конца мая.

Матвеев уточнил, что ликвидировать так называемые диаспоры в России не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве.

2 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что нужны цифровые электронные базы биометрических данных, существующих уже недостаточно для курирования рисков или рецидивов незаконной миграции. Путин поручил МВД и другим правоохранительным органам совместно с правительством позаботиться о смене подходов к миграционной политике.

Ранее бывшего сотрудника миграционного управления полиции Москвы задержали за получение крупной взятки.