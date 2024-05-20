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В Иране учредили шесть спецкомитетов для управления страной

И. о. президента Ирана учредил шесть спецкомитетов для управления страной

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Caren Firouz/Reuters

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер объявил о создании шести специальных правительственных комитетов для управления республикой в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми, передает агентство IRNA.

По словам Джахроми, Мохбер сформировал эти комитеты еще накануне, когда появились первые сообщения о гибели Раиси.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначен главой комитета по внешней политике, добавил представитель правительства.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что перевозивший президента Ирана вертолет был производства США.

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Крушение вертолета Раиси
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