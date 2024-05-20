В ЕС начали опасаться возможных действий премьера Словакии после покушения

Чиновники в европейских странах опасаются, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет еще более «разрушительной силой» в НАТО. Об этом пишет газета Financial Times.

В материале подчеркивается, что глава словацкого правительства с самого начала выступал против снабжения Украины западным оружием и ее принятия в Североатлантический альянс. Более того, политик вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном противостоял кандидатуре председателя правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции [в организацию]», — говорится в публикации.

При этом неназванный высокопоставленный чиновник в Европейском союзе (ЕС) подчеркнул, что словацкий премьер-министр более склонен к компромиссам во время частных бесед. Фицо делает «воинственные» заявления на публике, но в целом не дотягивает до «лиги Орбана».

Нападение на главу правительства Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. После завершения выездного заседания кабинета министров, политик вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам. Но в этот момент 71-летний писатель Юрай Цинтула, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в премьер-министра. Сразу после этого мужчину задержали, а Фицо в срочном порядке доставили в больницу. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее суд избрал меру пресечения мужчине, совершившему покушение на премьер-министра Словакии.