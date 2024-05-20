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В Москве началось рассмотрение дела лауреаток «Золотой маски» Петрийчук и Беркович

В суде назвали оправдание терроризма целью пьесы «Финист Ясный Сокол»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение дела лауреаток «Золотой маски» Светланы Петрийчук и Евгении Беркович. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На первом заседании прокурор зачитала обвинительное заключение, в котором утверждается, что пьеса «Финист Ясный Сокол» и спектакль по ней появились с целью оправдания терроризма — якобы драматург Петрийчук решила «совершить оправдание терроризма путем написания пьесы» в 2019 году, а Беркович в аналогичных целях поставила по пьесе спектакль.

Обвиняемые не признали вину в оправдании терроризма и назвали обвинение непонятным. Сейчас идет изучение материалов дела. Прения по делу и приговор состоятся на этой неделе.

В начале мая 2023 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук. Причиной послужило создание ими спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, с которыми через социальные сети связываются представители радикального ислама.

Специалисты установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. В результате Петрийчук и Беркович задержали и отправили в СИЗО.

Позже Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Беркович и Петрийчук в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Суд продлил Петрийчук и Беркович срок ареста до 22 октября.

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