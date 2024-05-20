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Leapmotor выпустила шестиместный кроссовер в сотрудничестве со Stellantis

В Китае появился кроссовер Leapmotor C16 со скрытой вентиляцией

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carnewschina.com

В Китае стартуют продажи кроссовера Leapmotor C16, созданного в партнерстве с концерном Stellantis. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобили поступили в дилерские центры и будут продаваться по цене менее 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей). Длина кроссовера — 4915 мм, колесная база — 2825 мм. У автомобиля шестиместный трехрядный салон, в каждом ряду — по два кресла.

Среди особенностей оснащения этого автомобиля — скрытые дефлекторы вентиляции. Также кроссовер снабжен аудиосистемой с 21 динамиком. Для Leapmotor C16 предусмотрено два варианта силовой установки. Гибридная версия снабжена турбомотором 1.5, выступающим в роли генератора, и тяговым электромотором мощностью 228 л.с. В полностью электрическом варианте кроссовер оборудован электромотором мощностью 288 л.с.

Ранее стало известно, что Geely построит кроссовер Icon Butterfly на платформе Coolray.

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