В Подмосковье мигрантка захватила квартиру участника СВО и поселила там других иностранцев

В городе Дмитрове Московской области мигрантка захватила квартиру участника специальной военной операции (СВО) и поселила там других иностранцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, после того как военный не вернулся из зоны боевых действий, его сожительница сама поселилась в квартире, при этом не имея никаких прав на недвижимость.

С родственниками военнослужащего мигрантка не выходит на связь. По данным канала, в квартире есть оружие бойца. Также за последние месяцы за пользование имуществом накопились долги, которые бывшая сожительница бойца не оплачивала. После встречи с общественниками она согласилась освободить квартиру.

До этого во Владивостоке мужчина напал на ветерана СВО. Стало известно, что боец вернулся из зоны проведения спецоперации в ноябре прошлого года с ранением. Помимо этого, он лишился ноги. Медики собрали мужчине локтевую кость правой руки на пластине.

После периода реабилитации он вернулся домой и стал подрабатывать ремонтом. В день инцидента он штукатурил квартиру на 24-м этаже дома. Соседу не понравился шум и стук протеза участника СВО, поэтому он отправился к пострадавшему.

Ранее мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки.