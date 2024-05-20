Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 450 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 8:39 мск, цена на драгметалл составляла $2 451,4 за тройскую унцию (+0,4%). По состоянию на 8:53 мск стоимость золота ускорила рост до $2 454,1 за унцию (+0,51%).

До этого сообщалось, что Россия в I квартале 2024 года переместилась с 6-го на 8-е место в мировом рейтинге по объему валютных резервов, уступив Саудовской Аравии и Гонконгу. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Показатель РФ составил $424 млрд, сократившись на $18 млрд по сравнению с концом прошлого года.

Причиной снижения стало расходование средств на покрытие дефицита федерального бюджета, который в 2023 году достиг 3,2 трлн рублей, а также на стабилизацию курса рубля, пояснили опрошенные изданием эксперты.

Ранее акции российских золотодобытчиков резко подорожали.