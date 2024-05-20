Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота достигла $2 450 за тройскую унцию

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 450 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 8:39 мск, цена на драгметалл составляла $2 451,4 за тройскую унцию (+0,4%). По состоянию на 8:53 мск стоимость золота ускорила рост до $2 454,1 за унцию (+0,51%).

До этого сообщалось, что Россия в I квартале 2024 года переместилась с 6-го на 8-е место в мировом рейтинге по объему валютных резервов, уступив Саудовской Аравии и Гонконгу. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Показатель РФ составил $424 млрд, сократившись на $18 млрд по сравнению с концом прошлого года.

Причиной снижения стало расходование средств на покрытие дефицита федерального бюджета, который в 2023 году достиг 3,2 трлн рублей, а также на стабилизацию курса рубля, пояснили опрошенные изданием эксперты.

Ранее акции российских золотодобытчиков резко подорожали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами