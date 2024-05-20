В кабмине РФ назвали сроки строительства мощнейшего в мире атомного ледокола

Самый мощный атомный ледокол в мире, получивший название «Россия», должен быть построен ориентировочно к 2030 году. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

В понедельник, 20 мая, он принял участие в совещании вице-премьеров с главой правительства страны Михаилом Мишустиным. Во время заседания Мантуров отметил, что в настоящее время «Балтийский завод» продолжает работать над созданием серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. При этом три судна из соответствующей серии — «Сибирь», «Арктика» и «Урал» — уже выполняют задачи в акватории морей Северного Ледовитого океана.

Заместитель главы премьер-министра уточнил, что уже к концу 2024 года в эксплуатацию должны ввести ледокол «Якутия». Кроме того, с 2026 по 2030 годы планируется сдать еще три подобных судна.

«И, конечно, самый мощный ледокол, <...> единственный в своем роде в мире — 120 мегаватт — «Россия», который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что за создание судна отвечает судостроительный комплекс «Звезда». Последний расположен на Дальнем Востоке.

Ранее в министерстве обороны США сравнили американский, российский и китайский ледокольные флоты.