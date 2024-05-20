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В Кемерове подросток напал на прохожего с внуком из-за замечания

В Кузбассе задержали подростка, избившего прохожего из-за замечания

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Pexels

В Кемерове 17-летний юноша напал на прохожего, который гулял с внуком. Юноше не понравилось, что ему сделали замечание. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел на бульваре Строителей в Кемерове. Мужчина гулял с маленьким внуком и заметил на детской площадке 17-летнего юношу. Кемеровчанин сделал подростку замечание из-за того, что тот нецензурно выражался при детях.

В ответ молодой человек напал на горожанина и несколько раз ударил его по голове. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Личность хулигана быстро установили, им оказался студент местного колледжа. В отношении юноши возбуждено дело о хулиганстве, родителей подростка привлекут к административной ответственности.

До этого сообщалось о том, что в Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как местного жителя избили в коттеджном поселке. Несколько молодых людей решили отомстить мужчине из-за сделанного замечания, отправились к нему домой, где нанесли ему травмы. Правоохранители устанавливают личности всех участников избиения.

Ранее в Челябинской области родители избили подростка, который до этого ушел из дома.

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