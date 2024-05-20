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Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам

Музаев: новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам 2024 года

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Shutterstock

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году заявил, что выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года. И так будет ежегодно», — поделился Музаев.

До этого российские школьники рассказали, как чувствуют себя перед ЕГЭ. Почти две трети — 65% — опрошенных 11-классников чувствуют умеренное волнение перед ЕГЭ. 19% — что не волнуются совсем. Лишь 16% респондентов ответили, что волнуются очень сильно.

Также среди ошибок, которые школьники боятся допустить, респонденты указали страх написать неправильный ответ из-за волнения (55%), еще 18% боятся неправильно понять задание.

Ранее родителям объяснили, как настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ.

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