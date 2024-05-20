В Волгограде двух школьников ударило током от домофона

В Волгограде двое подростков пострадали от удара током, прикоснувшись к домофону в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает «V1».

О произошедшем рассказала мать одного из пострадавших детей, по словам женщины ее сына вместе с приятелем ударило током от панели домофона. Мальчик набирал номер квартиры друга, рукой он облокотился на железный поручень, установленный у подъезда, получил ощутимый разряд.

«Мой ребенок получил удар током. Причем на глазах у соседки. Мы вызвали скорую, врачи сняли ЭКГ. Вроде бы все хорошо, но на одной ладошке есть маленькие ожоги. Сегодня пойдем в поликлинику», — сообщила жительница Волгограда.

Женщина считает, что домофон стал неисправен после капитального ремонта дома, который проводился в конце апреля. Сотрудники управляющей компании, куда обратилась с жалобой россиянка, посоветовали не подпускать детей к домофону. В региональном фонде капитального ремонта ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее пенсионерку госпитализировали после удара током от дверного звонка.