Врач рассказал, может ли холодное молоко вызвать ангину

Некоторые считают, что холодные молочные продукты могут вызывать ангину. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-отоларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров, с молоком не передаются возбудители заболевания, но холодный напиток может создать условия для его развития.

«Несмотря на то, что в молоке, в частности, парном, могут содержаться патогены — различные вирусы, бактерии, грибки, способные вызвать у человека заболевания, включая ангину, вероятность такого заражения низкая и, скорее всего, остается лишь теоретической. Наиболее распространенными последствиями употребления зараженного молока остаются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. В то же время молоко, которое продается в магазинах, термически обработано, что делает его безопасным. Однако любые ледяные напитки могут создавать условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям проникновение в организм», – рассказал врач.

Жидкость, которая хранится, например, в холодильнике, остывает до температуры ниже 10 градусов. Как пояснил отоларинголог, когда человек пьет холодный напиток, на фоне существенного перепада температуры мышцы глотки резко сжимаются, сдавливая нервы и сосуды. У некоторых людей это может вызывать неприятные ощущения и даже боль.

«Если есть желание в жаркий день выпить холодного напитка со льдом, лучше делать это медленно, выдерживая паузы между глотками. Не стоит использовать соломинку – нужно, чтобы жидкость хоть немного согрелась в ротовой полости, прежде чем попадет в горло», – объяснил врач СберЗдоровья.

Если неприятные ощущения при употреблении холодного все-таки возникли и от них хочется избавиться, можно решить эту проблему при помощи теплого питья или рассасывания обычных леденцов. В случае, когда боль не проходит в течение 2-3 дней, стоит обратиться к врачу-отоларингологу.

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