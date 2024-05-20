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Папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине

Папа Римский Франциск призвал скорее начать мирные переговоры по Украине

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Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск призвал как можно скорее начать мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине. Его слова приводит CBS.

Понтифик подчеркнул, что мир, достигаемый благодаря переговорам, «всегда лучше бесконечной войны».

«Остановите войну. Вы должны найти способ начать мирные переговоры», — призвал папа Римский, комментируя в том числе конфликт между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Глава Ватикана неоднократно делал заявления по украинскому конфликту и призывал к миру. В начале мая он выразил готовность присоединиться к июньской мирной конференции по Украине в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и Россия.

Конференция запланирована на 15-16 июня вблизи города Люцерн. На нее приглашено около 160 государств.

Ранее папа Римский отреагировал на удар по Белгороду.

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