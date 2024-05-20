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Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на всей территории региона объявлена ракетная опасность.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

По данным агентства ТАСС, в Белгороде произошло несколько взрывов после объявления ракетной опасности.

До этого в Белгороде и Белгородском районе 20 мая уже объявляли ракетную опасность.

Гладков также сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал город Шебекино. В результате падения беспилотного летательного аппарата с последующей детонацией никто не пострадал. В двух многоквартирных домах выбило окна.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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