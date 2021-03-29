Гинцбург рассказал о дальнейшей эволюции коронавируса

Директор Института имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург выразил мнение, что заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом эпидемии COVID-19. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, коронавирус еще пока не реализовал свой патогенный потенциал. «И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается», — сказал Гинцбург.

Он указал, что поэтому вокруг людей будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который также будет еще и эволюционировать.

Как отметил ученый, человечеству необходимо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавирусной инфекции.

«Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2», — заявил Гинцбург.

Ранее ученые назвали животных, которые уязвимы к коронавирусу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127 млн заболевших, свыше 71,9 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».