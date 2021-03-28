Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Краснодаре

Самолет из Москвы, на борту которого находятся 149 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Благополучно сел», – заявил источник агентства.

Благополучную посадку воздушного судна также подтвердили в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Ранее стало известно, что самолет со 149 людьми на борту, выполнявший рейс из Москвы, готовится к аварийной посадке из-за проблем с закрылками.