Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Краснодаре
Полина Рутковская
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Самолет из Москвы, на борту которого находятся 149 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Благополучно сел», – заявил источник агентства.
Благополучную посадку воздушного судна также подтвердили в пресс-службе краснодарского аэропорта.
Ранее стало известно, что самолет со 149 людьми на борту, выполнявший рейс из Москвы, готовится к аварийной посадке из-за проблем с закрылками.
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