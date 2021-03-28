Путин рассказал, когда в России снимут ограничения по коронавирусу

Говорить о снятии ограничений по коронавирусу можно будет в конце лета, когда Россия достигнет популяционного иммунитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Для того, чтобы это (снятие ограничений) произошло, нужно чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал президент.

В России коронавирусом заразились 4 519 832, выздоровели 4 139 128, скончались 97 740 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее глава государства объяснил, почему не стал привививаться от коронавируса на камеру, как это сделали многие его коллеги. 23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер.