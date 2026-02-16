Размер шрифта
Звезда «Квартета И» послал в пятую точку ИИ

Комик Барац заявил, что не использует ИИ
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Участники коллектива «Квартет И» Леонид Барац и Ростислав Хаит признались в подкасте Александра Соколовского, что не используют искусственный интеллект в своей работе.

«Я вообще к этому не прикасаюсь. Это же наша работа, наш кайф, почему мы будем перекладывать это на ИИ? Это он отнимет нашу работу? Да пошел он в (пятую точку). Сами придумаем», — заявил Барац.

Хаит подчеркнул, что для него и коллег важно «вылизать» текст и сделать работу максимально качественно. Комики предпочтут сотрудничать с молодыми специалистами, нежели с нейросетью.

Театр «Квартет И» был основан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа — Леонидом Барацом, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом и режиссером Сергеем Петрейковым. Дебютным спектаклем коллектива стала постановка «Это только штампы», а значительный успех к театру пришел после спектакля «День радио» 2001 года. Параллельно с театральной деятельностью артисты запомнились российскому зрителю благодаря кино — в том числе из-за серии «О чем говорят мужчины».

