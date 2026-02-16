Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Двухлетняя девочка из Карелии не выжила после обращения в больницу с симптомами ОРВИ

В Карелии медики не спасли ребенка с симптомами ОРВИ
Shutterstock/FOTODOM

Мать из Карелии обвинила медиков в том, что она лишилась двухлетней дочери из-за их ошибок. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, изначально родители обратились к медикам из-за симптомов ОРВИ, но вызванный домой врач не помог, поэтому девочку отвезли в больницу.

Около 19:00 ребенку сделали необходимые процедуры, по позже у нее посинели губы и появились проблемы с дыханием. Пациентке снова оказали помощь, но ночью снова проявились симптомы.

На этот раз медсестра отказала в помощи, ссылаясь на то, что дальнейшее лечение должен назначить врач. Затем в больницу приехал отец и только после того, как он поговорил с врачом, его дочери оказали помощь.

Тем не менее, состояние пациентки ухудшалось. На руках у матери она потеряла сознание. Когда врачи пришли, оказалось, у них якобы не было реанимационного набора. Спасти девочку не удалось.

Родители винят в произошедшем медиков. Специалисты утверждают, что сделали все правильно, но мать уверена: если бы это было правдой, состояние дочери улучшалось бы.
Семья обратилась в СК РФ и прокуратуру.

Ранее семья получила 4 млн рублей за ошибки врачей, вызвавшие инвалидность у ребенка.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!