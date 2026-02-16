Двухлетняя девочка из Карелии не выжила после обращения в больницу с симптомами ОРВИ

Мать из Карелии обвинила медиков в том, что она лишилась двухлетней дочери из-за их ошибок. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, изначально родители обратились к медикам из-за симптомов ОРВИ, но вызванный домой врач не помог, поэтому девочку отвезли в больницу.

Около 19:00 ребенку сделали необходимые процедуры, по позже у нее посинели губы и появились проблемы с дыханием. Пациентке снова оказали помощь, но ночью снова проявились симптомы.

На этот раз медсестра отказала в помощи, ссылаясь на то, что дальнейшее лечение должен назначить врач. Затем в больницу приехал отец и только после того, как он поговорил с врачом, его дочери оказали помощь.

Тем не менее, состояние пациентки ухудшалось. На руках у матери она потеряла сознание. Когда врачи пришли, оказалось, у них якобы не было реанимационного набора. Спасти девочку не удалось.

Родители винят в произошедшем медиков. Специалисты утверждают, что сделали все правильно, но мать уверена: если бы это было правдой, состояние дочери улучшалось бы.

Семья обратилась в СК РФ и прокуратуру.

Ранее семья получила 4 млн рублей за ошибки врачей, вызвавшие инвалидность у ребенка.