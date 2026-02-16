Размер шрифта
Бывший депутат Рады рассказал, как «в корне изменить ситуацию на Украине»

Экс-нардеп Килинкаров: нужно создать условия, при которых режим в Киеве рухнет
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

России нужно создать такие условия для киевского режима, при которых станет невозможным его дальнейшее функционирование. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Без смены режима ничего в этой стране не изменится, надо просто отбросить напрочь иллюзии, что с этим режимом можно договориться. Нельзя. Не получится с этим режимом договориться, только демонтаж этого режима может в корне изменить ситуацию на Украине», — подчеркнул он.

По словам Килинкарова, чтобы демонтировать киевский режим, необходимо «создать определенные условия, при которых существование этого режима становится уже невозможным, начиная от лидеров, которые, собственно говоря, формируют эту информационную повестку, заканчивая их подельниками».

Целью нынешней Украины во главе с лидером Владимиром Зеленским, отметил бывший депутат Рады, является продолжение военного конфликта с Россией, в этой связи переговоры по урегулированию конфликта ни к чему не приведут.

«По-другому не получится. Они так и будут продолжать вещать, держать людей в этом информационном вакууме, убеждать людей в абсолютно ложных нарративах, продвигать эту свою информационную повестку изо дня в день и каждый день 24 на 7. С такими людьми трудно будет вести диалог в будущем», — считает Килинкаров.

15 февраля министр образования Украины Оксен Лисовой обвинил русский язык в ракетных ударах по Украине.

«Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком — то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями», — сказал он.

Ранее Зеленский отказался повторять «ошибку 2014 года».
 
