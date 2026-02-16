В России призвали разработать стратегию развития частного образования

В России следует разработать отдельную стратегию развития негосударственного образования, которая будет учитывать особенности частного сектора и синхронизироваться с национальными целями, а также позволит использовать потенциал отрасли в интересах России. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, общенациональная стратегия важна, но она не учитывает специфику частного сектора.

Развитие негосударственного образования позволит в дальнейшем укрепить всю систему и повысить качество подготовки будущих поколений, подчеркнул Слуцкий.

До этого сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ сократило 47 тысяч, или 13%, платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем.

В декабре прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируется сократить примерно 45 тыс. платных мест в вузах.

Ранее Путин поручил Кабмину доработать стратегию развития образования до 2036 года.