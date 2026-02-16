В Петербурге рассказали о состоянии больных оспой обезьян

Двое пациентов, у которых в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждена оспа обезьян, продолжают лечение в инфекционном стационаре и остаются в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У петербуржцев выявили заболевание после того, как они вернулись из Таиланда. Оба пациента были госпитализированы, угрозы для их жизни нет. По данным управления, состояние заболевших с момента госпитализации не изменилось.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что круг контактных лиц установлен, они находятся под медицинским наблюдением. Распространение инфекции удалось предотвратить.

В начале февраля в России уже фиксировали случаи заражения оспой обезьян. В Домодедово госпитализировали одного человека, который обратился к врачам с характерной сыпью, а затем в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении людей, которые контактировали с зараженным мужчиной.

14 февраля стало известно, что число заболевших оспой обезьян в Подмосковье, увеличилось до трех человек. В Домодедовской больнице, где все трое проходили лечение, рассказали, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. 15 февраля пресс-служба учреждения сообщила, что первый пациент, госпитализированный в начале февраля, уже выписан.

