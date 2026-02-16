Финского фристайлиста госпитализировали после падения на Олимпиаде

Финского фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после серьезного падения на ОИ

Финский фристайлист Элиас Лаюнен получил травму во время квалификационных соревнований в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен неудачно приземлился после выполнения прыжка, упав на спину, и остался лежать без движения. Спасатели эвакуировали Лаюнена с трассы на носилках и доставили в больницу.

Лаюнен выступает на Олимпиаде в составе сборной Финляндии. Биг-эйр — дисциплина фристайла, где спортсмены выполняют прыжки с трамплина с последующим приземлением на снежную поверхность.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее стало известно, сколько операций перенесет американка, получившая травму на Олимпиаде.