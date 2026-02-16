Размер шрифта
«Могла остаться и без части ноги»: друг Волочковой раскрыл подробности ее операции

Продюсер Дворцов рассказал, что Волочкову экстренно прооперировали из-за травмы
Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов, который близко общается с Анастасией Волочковой и работает с ней над танцевальным шоу, раскрыл подробности ее операции в Германии. Он рассказал «Газете.Ru», что хирургическое вмешательство было экстренным и пока балерина еще не восстановилась.

По словам продюсера, реабилитация Волочковой будет продолжаться примерно до конца февраля. Также он заверил, что сейчас здоровью танцовщицы ничего не угрожает, а в СМИ распространяют фейки о ее тяжелых заболеваниях.

«Операция была прямо экстренная, неплановая. Она поехала в лучшую клинику Германии к лучшим врачам. Травму она получила во время рабочего процесса. К своему шоу она еще не вернулась. Сейчас пока у нее восстановление будет не совсем быстрое, но, я думаю, и недолгое. До конца этого месяца она будет пока восстанавливаться. Я, конечно, желаю скорейшего выздоровления Насте. Я ее очень люблю, очень ценю, обожаю как артистку, как балерину, как легенду. Вот бывает всякое, но я бы сказал, что это, наверное, творческий такой процесс. Все-таки Настя очень много работает, и это сказывается, безусловно, на здоровье, на ногах, так как она балерина. Поэтому большое спасибо врачам за то, что действительно ее поставили на ноги, вернули практически к жизни. И неизвестно, я бы сказал, чем это дело закончилось. Возможно, она даже могла остаться и без части ноги», — поделился Сергей Дворцов.

Слухи о проблемах со здоровьем у Волочковой появились после ее фото на фоне клиники в Германии. Журналисты попытались узнать у балерины, что произошло, но она лишь призвала не донимать ее вопросами и уточнила, что просто отдыхает. А спустя некоторое время артистка вышла на связь с поклонниками и продемонстрировала костыли, сообщив об операции на ноге.

Ранее Анастасия Волочкова назвала свой самый лучший подарок на День святого Валентина.
 
