На севере Москвы загорелся офисный центр

На севере Москвы горит офисный центр, пожарные спасли одного человека

Пожар произошел в офисном центре на севере Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Магистральный тупик, д. 10, к. 1. Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек», — сказали в МЧС.

Уточняется, что по данному адресу находится офисный центр «Прииск». На первом этаже здания располагаются автомастерские.

До этого в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали трое взрослых и один ребенок.

По информации источника РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. Пожар случился на 12-м этаже. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Также источник заявил, что всех четырех пострадавших госпитализировали.

Днем 4 февраля в экстренных службах заявили, что в поселке Путилково в Московской области загорелись два частных жилых дома. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Ранее в Норильске произошел пожар в девятиэтажном доме.