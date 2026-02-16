Размер шрифта
В Москве загорелся хостел

АГН «Москва»: из горящего хостела на севере Москвы спасли 16 человек
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В ходе ликвидации пожара в хостеле в Хорошевском районе Москвы, по предварительным данным, спасли 16 человек, пострадали не менее шести человек. Об этом сообщило Агентство «Москва» в Telegram-канале.

По его информации, некоторым людям пришлось прыгать из окон четвертого этажа, другие спускались по простыням. По меньшей мере шесть человек пострадали при пожаре, их осматривают медики скорой помощи. Площадь возгорания составила около 80 кв метров.

В настоящее время возгорание локализовано. Движение в 1-м Магистральном тупике от проектируемого проезда №6362 до 2-го Магистрального тупика перекрыто.

Вечером 15 февраля в Норильске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов. Возгорание началось в квартире на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в окне наблюдалось сильное пламя. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей, для эвакуации с верхних этажей была развернута автолестница.

Ранее в Краснодарском крае произошел взрыв бытового газа.
 
