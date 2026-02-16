В Москве загорелся хостел

АГН «Москва»: из горящего хостела на севере Москвы спасли 16 человек

В ходе ликвидации пожара в хостеле в Хорошевском районе Москвы, по предварительным данным, спасли 16 человек, пострадали не менее шести человек. Об этом сообщило Агентство «Москва» в Telegram-канале.

По его информации, некоторым людям пришлось прыгать из окон четвертого этажа, другие спускались по простыням. По меньшей мере шесть человек пострадали при пожаре, их осматривают медики скорой помощи. Площадь возгорания составила около 80 кв метров.

В настоящее время возгорание локализовано. Движение в 1-м Магистральном тупике от проектируемого проезда №6362 до 2-го Магистрального тупика перекрыто.

