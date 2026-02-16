Врач назвал факторы «беспричинных» ночных пробуждений

Ночные пробуждения без очевидной причины могут быть связаны с естественными гормональными колебаниями и изменениями уровня глюкозы в крови. Об этом рассказал британский врач общей практики Амир Хан. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам специалиста, многие люди просыпаются примерно в одно и то же время — чаще всего около трех часов ночи.

«В промежутке с двух до четырех утра организм входит в особую фазу: начинает расти уровень кортизола — гормона, который подготавливает тело к утреннему пробуждению. Сам по себе этот процесс физиологичен, однако при хроническом стрессе или тревожности нервная система становится более чувствительной к таким изменениям, что может привести к внезапному пробуждению», — объяснил эксперт.

Врач добавил, что дополнительным фактором может стать снижение концентрации сахара в крови. В ранние утренние часы она естественным образом уменьшается, но если падение выражено сильнее — например, после позднего ужина, употребления алкоголя или на фоне длительного напряжения, — организм компенсирует это выбросом адреналина. Такой гормональный всплеск способен вызвать учащенное сердцебиение и ощущение настороженности.

Медик отмечает, что ночью усиливается и эмоциональная реактивность. Недостаток сна делает мозг более восприимчивым к тревожным мыслям, поэтому переживания, которые днем кажутся незначительными, в темное время суток могут восприниматься как более серьезные.

Специалист предупреждает: беспокойство из-за возможных пробуждений само по себе способно закрепить проблему. Ожидание плохого сна повышает уровень напряжения, усиливает выработку стрессовых гормонов и формирует замкнутый круг, который может привести к хронической бессоннице и ухудшению самочувствия.

