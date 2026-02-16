Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Орбан исключил вступление Украины в ЕС после оскорблений Зеленского

Орбан: нападки Зеленского не заставят Венгрию разрешить прием Украины в ЕС
Global Look Press

Нападки со стороны украинского лидера Владимира Зеленского не повлияют на позицию правительства Венгрии о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За последнюю неделю политические атаки со стороны Украины перешли на новый уровень», — написал Орбан.

По его мнению, Зеленский позволяет себе нападки с переходом на личности из-за того, что Венгрия отказывается поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС. Орбан подчеркнул, что своими действиями украинский лидер «фактически ставит под сомнение суверенное решение венгерского народа», который на референдуме в 2025 году проголосовал против приема Украины в сообщество.

«Как премьер-министр Венгрии, я обязан обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду это делать снова и снова вне зависимости от того, нравится это президенту Зеленскому или нет», — подчеркнул Орбан.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес Виктора Орбана, отметив, что премьер Венгрии якобы думает о росте своего живота, а не об усилении армии.

Кроме того, Зеленский упомянул некоего Виктора, который «мотивирует Европу становиться лучше, чтобы не быть на него похожим». По словам украинского лидера, Виктор, о котором он говорит и которого все знают, «как будто забыл о значении слова стыд».

Ранее в Госдуме ответили Зеленскому, оскорбившему Орбана.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!