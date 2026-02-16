Нападки со стороны украинского лидера Владимира Зеленского не повлияют на позицию правительства Венгрии о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За последнюю неделю политические атаки со стороны Украины перешли на новый уровень», — написал Орбан.

По его мнению, Зеленский позволяет себе нападки с переходом на личности из-за того, что Венгрия отказывается поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС. Орбан подчеркнул, что своими действиями украинский лидер «фактически ставит под сомнение суверенное решение венгерского народа», который на референдуме в 2025 году проголосовал против приема Украины в сообщество.

«Как премьер-министр Венгрии, я обязан обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду это делать снова и снова вне зависимости от того, нравится это президенту Зеленскому или нет», — подчеркнул Орбан.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес Виктора Орбана, отметив, что премьер Венгрии якобы думает о росте своего живота, а не об усилении армии.

Кроме того, Зеленский упомянул некоего Виктора, который «мотивирует Европу становиться лучше, чтобы не быть на него похожим». По словам украинского лидера, Виктор, о котором он говорит и которого все знают, «как будто забыл о значении слова стыд».

