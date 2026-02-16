В швейцарских Альпах лавина врезалась в поезд

Metro: в Альпах сошедшая лавина врезалась в пассажирский поезд

В районе деревни Гоппенштайн в кантоне Вале, Швейцария, сошедшая лавина врезалась в пассажирский поезд. Об этом сообщает Metro.

В результате схода лавины поезд, перевозивший 80 пассажиров, сошел с рельсов. В полиции сообщили, что в результате инцидента вероятно есть пострадавшие.

«Поезд сошел с рельсов из-за лавины <...>. Пассажиры будут эвакуированы в ближайшее время», — поделились в швейцарской железнодорожной компании Bern-Lotschberg-Simplon.

По данным издания 20Minuten, причиной схода лавины стал сильный снегопад.

Отмечается, что пять дней назад в этом же районе уже сходила лавина.

14 февраля в районе села Ванел в Республике Северная Осетия сошла лавина. Дорогу рядом с местом происшествия засыпало глыбами снега.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной.