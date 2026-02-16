Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В швейцарских Альпах лавина врезалась в поезд

Metro: в Альпах сошедшая лавина врезалась в пассажирский поезд
Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

В районе деревни Гоппенштайн в кантоне Вале, Швейцария, сошедшая лавина врезалась в пассажирский поезд. Об этом сообщает Metro.

В результате схода лавины поезд, перевозивший 80 пассажиров, сошел с рельсов. В полиции сообщили, что в результате инцидента вероятно есть пострадавшие.

«Поезд сошел с рельсов из-за лавины <...>. Пассажиры будут эвакуированы в ближайшее время», — поделились в швейцарской железнодорожной компании Bern-Lotschberg-Simplon.

По данным издания 20Minuten, причиной схода лавины стал сильный снегопад.

Отмечается, что пять дней назад в этом же районе уже сходила лавина.

14 февраля в районе села Ванел в Республике Северная Осетия сошла лавина. Дорогу рядом с местом происшествия засыпало глыбами снега.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!