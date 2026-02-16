Размер шрифта
Культура

Меладзе нашел способ зарабатывать на русских, не возвращаясь в РФ

РИА Новости: Меладзе даст минимум 10 концертов для русскоговорящих в Турции
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Валерий Меладзе даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей публики на турецких курортах в этом году. Об этом пишет РИА Новости, изучив афиши артиста.

По данным агентства, Меладзе выступит целых девять раз в пятизвездочной гостинице Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке. Выступления исполнителя запланированы с апреля по октябрь. Как стало известно РИА Новости, концерты смогут посетить все желающие (не только гости отеля), купив билеты.

«Список артистов составлен исходя из запросов аудитории — у нас много русскоговорящих гостей», — сообщил сотрудник отеля.

Кроме Белека Меладзе также выступит в Кемере в мае. Райдер артиста не раскрывается в виду коммерческой тайны.

В ноябре прошлого года Валерий Меладзе спел на одной сцене с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Молдавии. По данным SHOT, концерт Галкина и Меладзе проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля. Известно, что для посетителей концерт был бесплатным. Артисты исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

После начала специальной военной операции на Украине Валерий Меладзе вместе с семьей уехал из России, сейчас он живет в Испании. Однако в июне 2025 года певец был замечен в Москве.

Ранее сообщалось, что доходы Меладзе в России взлетели в семь раз с начала СВО.
 
