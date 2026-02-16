Отец ударил своего трехмесячного ребенка ножом в живот «ради жертвоприношения»

Американец ударил младенца ножом в живот и выбросил в снег на глазах у матери

В США мужчина напал с ножом на своего трехмесячного сына, чтобы принести его в жертву. Об этом сообщает New York Post.

В Пенсильвании арестовали 44-летнего Майкла Филлипса, которого соседи считали тихим и добропорядочным отцом. Мужчину подозревают в жестоком нападении на своего трехмесячного сына с использованием оружия.

«Для меня это неожиданно, потому что он казался очень хорошим парнем», — заявил журналистам один из соседей Филлипса, Эдвард Риверс.

По данным окружной прокуратуры, в среду, 11 февраля, Филлипс попытался несколько раз ударить ножом своего младшего сына, но ранил его только один раз в живот.

Испуганная мать схватила раненого ребенка и выбежала из дома. Ее старший сын, которому девять лет, побежал за помощью, а Филлипс последовал за супругой на улицу, выхватил ребенка из ее рук и бросил в снег.

В ожидании приезда полиции и скорой помощь мать закрывала ребенка собой, чтобы предотвратить новые травмы. Мальчика госпитализировали в критическом состоянии.

Филлипса заключили под стражу по обвинению в нескольких тяжких преступлениях. Он содержится в тюрьме округа Честер без права на залог.

