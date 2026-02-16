Контр-адмирала в отставке приговорили к колонии за хищение и отпустили на свободу

Контр-адмирала в отставке Коваленко приговорили к 4,5 года колонии и освободили

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор контр-адмиралу в отставке кандидату технических наук Николаю Коваленко, которого обвинили в организации хищения и в участии в хищении денежных средств министерства обороны РФ в размере 592 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Николая Коваленко виновным и приговорить к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей <...>. Освободить от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни», — сказал судья.

Остальные соучастники хищения средств, направленных на выполнение государственных контрактов по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов, получили от трех до восьми лет колонии общего режима.

По данным следствия, в 2013-2017 годах подсудимые похитили деньги, выделенные на четыре госконтракта, которые заключили с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн рублей поставляли непригодные, которые в 2012 году приобрели на Украине за 40 млн рублей.

