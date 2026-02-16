Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Общество

Контр-адмирала в отставке приговорили к колонии за хищение и отпустили на свободу

Контр-адмирала в отставке Коваленко приговорили к 4,5 года колонии и освободили
Shutterstock/FOTODOM

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор контр-адмиралу в отставке кандидату технических наук Николаю Коваленко, которого обвинили в организации хищения и в участии в хищении денежных средств министерства обороны РФ в размере 592 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Николая Коваленко виновным и приговорить к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей <...>. Освободить от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни», — сказал судья.

Остальные соучастники хищения средств, направленных на выполнение государственных контрактов по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов, получили от трех до восьми лет колонии общего режима.

По данным следствия, в 2013-2017 годах подсудимые похитили деньги, выделенные на четыре госконтракта, которые заключили с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн рублей поставляли непригодные, которые в 2012 году приобрели на Украине за 40 млн рублей.

Ранее первого замглавы Сергиева Посада задержали за хищение бюджетных средств.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!