В аэропорту Токио умерла женщина на карантине

В аэропорту Нарита около Токио умерла женщина, которая находилась там на карантине из-за положительного теста на коронавирус. Об этом пишет агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.

Это первая подобная смерть. Женщина родом из префектуры Хиросима прилетела из Египта. Заболевание протекало без симптомов. Тем не менее, в один из дней она не подошла к телефону. Когда медицинские сотрудники вошли в комнату, они обнаружили пациентку мертвой. Причины случившегося не уточняются.

В Японии коронавирусом заразились 466 506 человек, скончались 9 002 пациента.

Ранее в ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии в мире еще не завершилась.