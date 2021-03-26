Почти половина москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу нового типа имеют около 44% жителей Москвы, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА «Новости».

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», – рассказала заместитель мэра.

По ее словам, такой уровень иммунитета позволяет Москве «жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями».

Ракова также добавила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились около миллиона москвичей, при этом 80% из них уже получили второй компонент препарата.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в столице. При этом он добавил, что доля заболеваний коронавирусом выросла среди пожилого населения, в том числе по количеству госпитализаций.

За весь период пандемии в Москве зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 937 тысяч человек.