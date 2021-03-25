Российское судно опрокинулось при спуске на воду в Норвегии

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся у причала в норвежском Киркенесе, где ремонтируется множество российских судов.

ЧП произошло вечером 24 марта.

«Российское рыболовное судно опрокинулось в Киркенесе у причала «Кимека». Никто из 26 членов команды не пострадал, на борту во время инцидента находились восемь человек, они в порядке», — сообщила телерадиокомпания NRK.

Траулер опрокинулся на бок на небольшой глубине. Данных о загрязнении акватории пока нет, вокруг судна виден только мусор.

Отмечается, что судно стояло на ремонте, а его опрокидывание произошло во время спуска на воду из-за несбалансированного веса. Траулер был пустой внизу, а сверху вес оказался большим, поэтому судно потеряло устойчивость и опрокинулось.

Ранее сообщалось, что у траулера в Баренцевом море отказал двигатель.